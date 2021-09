AMS kann Impfverweigerern Arbeitslosengeld streichen

Kann das AMS Jobsuchenden das Arbeitslosengeld sperren, wenn sie wiederholt eine angebotene Stelle ablehen, weil dort eine Impfung verlangt wird? Laut einem Standard-Bericht soll genau das in einem Erlass von Arbeitsminister Martin Kocher vom 25. August angeordnet worden sein.

Und tatsächlich: Eine vom Arbeitgeber geforderte Impfung gelte als zumutbar, wie das Arbeitsministerium dem KURIER bestätigte. Das AMS kann also an Stellen vermitteln, wo der Arbeitgeber eine Impfung verlangt. In weiterer Folge gilt: Lehnt ein Arbeitssuchender wiederholt die vom AMS angebotenen Stellen ab, kann ihm das Arbeitslosengeld gestrichen werden. Auch wegen sogenannter "Vereitelung der Arbeitsaufnahme" kann das Arbeitslosengeld vom AMS bis zu sechs Wochen gesperrt werden.