Sind Ungeimpfte am Arbeitsplatz privilegiert?

Wenig Federlesen macht Frankreich mit Ungeimpften. Pflege- und Rettungskräfte, die bis zum Stichtag 15. September nicht geimpft sind, können nicht mehr weiterarbeiten: Ihr Vertrag wird ausgesetzt, die Gehaltszahlung werden eingestellt. Auch in vielen anderen Bereichen müssen Mitarbeiter den Gesundheitspass vorzeigen, Tests werden kostenpflichtig.

Loacker: Härte auch in Österreich

Neos-Sozialsprecher Gerald Loacker glaubt, dass auch in Österreich andere Zeiten anbrechen werden. Für Loacker sind die derzeitigen Maßnahmen viel zu zahnlos. Kanzler Kurz müsse die „Daumenschrauben mehr anziehen“, so Loacker.

Doch wegen der bevorstehenden Landtagswahl in Oberösterreich betreibe die Bundesregierung eine „feige Politik“

Loacker geht davon aus, dass ähnliche Maßnahmen wie in der Schweiz und in Deutschland kommen werden. „In der Schweiz muss man ab 1. Oktober für alle Tests zahlen. 50 Franken für einen Antigen-Test und rund 120 Schweizer Franken für einen PCR-Test“, so Loacker.

Auch für die ungeimpften Deutschen sind die Covid-19-Tests ab 11. Oktober nicht mehr gratis. Für Loacker sind das allesamt zulässige Maßnahmen, um die Zahl der Impfwilligen zu steigern.

"Deutscher Weg richtig"

Loacker ist für Gehaltskürzungen bei Ungeimpften in quarantäne: „Die Deutschen gehen hier einen richtigen Weg.“ Freiheit und Verantwortung seien „unzertrennlich“. Jeder habe die Freiheit, sich nicht impfen zu lassen, aber wenn dann eine Infektion passiere, müsse jeder die „Konsequenzen selbst übernehmen, aber nicht die anderen die Konsequenzen bezahlen lassen. Da sind wir in Österreich noch nicht so weit.“

Das öffentliche Gesundheitssystem zahle „die Basisversorgung“ – wenn man eine Extra-Behandlung haben will, „muss man diese auch derzeit extra zahlen“. Die Impfung falle für Loacker unter die Kategorie „Basisversorgung“. Will man diese nicht, müsse man für die Extras eben „selbst aufkommen“, sagt Loacker.