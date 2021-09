Fast jeder 2. Arbeitslose ist langzeitbeschäftigungslos

Der wirtschaftliche Aufschwung kommt nicht überall am Arbeitsmarkt an. Die Langzeitarbeitslosigkeit in Österreich hat sich zuletzt sogar weiter verfestigt. Ende August gab es österreichweit schon knapp 170.000 Menschen, die – von kurzen Unterbrechungen wie etwa Kurse oder Kurzzeitjobs abgesehen – länger als ein Jahr beim AMS vorgemerkt waren.

Übernahme der Lohnkosten

Das sind 48 Prozent aller Arbeitslosen, in Wien jeder zweite. Im Gegensatz zur allgemeinen Arbeitslosigkeit gab es in dieser Gruppe zuletzt eine Zunahme um zehn Prozent. Hauptbetroffen sind Ältere und Menschen mit gesundheitlichen Problemen.