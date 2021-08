Während Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger Kopfs Vorschlag unterstützt - "Unsere Unternehmen klagen österreichweit über einen Arbeitskräftemangel. Die Rekordzahl an offenen Stellen bei hoher Arbeitslosigkeit bestätigt klar die strukturellen Probleme am Arbeitsmarkt. Es kann nicht sein, dass es für Arbeitslose lukrativer ist die staatlichen Unterstützungsleistungen mit Nebenjobs aufzubessern, als aktiv am Erwerbsleben teilzunehmen“ - spricht sich SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch strikt dagegen aus.

Von Deutsch kommt ein "klares Nein. Es muss unsere gemeinsame Aufgabe sein, Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und nicht Arbeitslose".

"Leistungsfeindlich, herzlos und unsozial"

Die 475 Euro seien nämlich, so Deutsch, oft die einzige Möglichkeit für die Betroffenen, über die Runden zu kommen. Das Aus für die Zuverdienstgrenze bei "durchschnittlich 900 Euro Arbeitslosengeld 12 Mal im Jahr ist leistungsfeindlich, herzlos und unsozial".