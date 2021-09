Degressives Arbeitslosengeld könnte mehr Arbeitslose bringen

Gegen Abwärtsspirale

Die AK wünscht sich neben einer Anhebung des Arbeitslosengeldes auf 70 Prozent des Letztgehalts generell eine Modernisierung der Zumutbarkeitsbestimmungen für Arbeitslose. Anders als vom Wirtschaftsflügel der ÖVP gefordert soll es aber nicht in Richtung Verschärfung, sondern in Richtung Anpassung an neue Lebensverhältnisse gehen. Um die Abwärtsspirale aufzuhalten, bräuchte es „eine bessere Vermittlung in gute Arbeitsverhältnisse und einen klaren Berufs- und Entgeltschutz, um den Lebensstandard zu erhalten“, sagt Hofbauer. Wer etwa nach einer vom AMS vermittelten schlechter bezahlten Arbeit erneut arbeitslos wird, sollte nicht weniger Arbeitslosengeld erhalten als vor dieser Tätigkeit (Bemessungsgrundlagenschutz).