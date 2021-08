Zuverdienst? Mehr als 300.000 „Mini-Jobber“ in Österreich

Die Pensionistin, die in einem Gasthaus aushilft; die Künstlerin, die nur für ein paar Stunden ein fixes Engagement hat oder der Student, der neben der Uni noch bei einer Firma programmiert: Die geringfügige Beschäftigung, also ein Job für maximal 475,86 Euro im Monat, hat in Österreich viele Gesichter. Ende Juli zählte die Statistik des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger 332.000 „Mini-Jobber“, um 6.000 mehr als vor einem Jahr. Die Corona-Pandemie sorgte im Vorjahr erstmals für einen Knick in der seit Jahren dynamischen Entwicklung (siehe Grafik).