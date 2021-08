Arbeitslosigkeit ist im Juli weiter gesunken

"Die Lage am Arbeitsmarkt ist in Summe deutlich besser als erwartet", sagte Kocher. Vor fünf Monaten habe man noch mit bis zu 350.000 Arbeitslosen in diesem Sommer gerechnet. Allerdings seien nun nicht mehr so hohe Rückgängen zu erwarten. Kocher erwartet, dass sich die Arbeitslosenzahl heuer noch näher dem Vorkrisenniveau annähert, dieses aber noch nicht erreicht.