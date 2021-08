ÖGB und Arbeiterkammer fordern "Familienarbeitszeit"

"Das neue Modell der Familienarbeitszeit sieht vor, solche Einkommensverluste abzufedern. Frauen profitieren von besseren Einkommen, Männer von mehr Familienzeit und Kinder von mehr Zeit mit ihren Vätern", fasst Schuhmann die Vorteile zusammen.

Zudem, so AK-Präsidentin Anderl, sei das vorgelegte Modell "transparent, einfach zu verwalten und verteilungspolitisch positiv, weil niedrigere Einkommen relativ mehr bekommen". So soll das neue Modell auch ein Gewinn für die Partnerschaft sein und zudem Armut in Familien vorbeugen.