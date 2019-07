Warum Frauen 42 Prozent weniger Pension bekommen als Männer

Auf den ersten Blick ist er nicht mehr als ein statistischer Gag, der „Equal Pension Day“. Seit 2015 berechnen zwei Wiener Magistratsabteilungen, an welchem Tag des Jahres Männer schon so viel Pension ausbezahlt bekommen haben wie Frauen bis Jahresende erhalten werden. 2019 fällt der „Equal Pension Day“ auf den 29. Juli, und das ist jedenfalls eine gute Nachricht – immerhin hat sich der Tag seit 2015 um drei Tage nach hinten verschoben, die Pensionslücke zwischen Männern und Frauen schrumpft also.