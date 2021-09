Soll Arbeitslosen der Zuverdienst gestrichen werden?

CONTRA

Schon unterhaltsam, wer applaudiert, wenn das Ende der Zuverdienstmöglichkeiten zur „Arbeitslosen“ heraufbeschworen wird: Jene Arbeitgeber, die jammern, dass sie keine Mitarbeiter finden. Und damit oft in Personalunion jene, die Arbeitslose als „Geringfügige“ anstellen, auch wenn von vornherein klar ist, dass sie weit mehr arbeiten werden, als auf dem Papier steht. Nur halt schwarz. Also an der Steuer und an den Sozialversicherungsbeiträgen vorbei. Klingt nach einem Geschäft, ist es aber nicht. Am allerwenigsten für die Schwarzarbeiter, denen spätestens in der Pension die Beitragszahlungen fehlen. Die Altersarmut lässt grüßen! Und diese kommt treffsicher bei den „Hacklern“ im Niedriglohnsektor an. So gesehen können sich die feinen Herren in den Chefetagen ganz entspannt zurücklehnen.

Man muss die Dinge beim Namen nennen: Wer in einer Niedriglohnbranche arbeitet, wird in der Arbeitslosigkeit nicht mit Geld überschüttet. Aufs Konto kommen weniger als 900 Euro. Zur Orientierung: Im Durchschnitt liegen die monatlichen Ausgaben um 500 Euro über dieser Marke. Und wer arbeitet eigentlich typischerweise in einer Niedriglohnbranche? Frauen. Noch immer. Jobs im Tourismus und im Handel sind klassische Teilzeitjobs, die Fluktuation ist groß, der Fachkräftemangel gehört zum Alltagsgeschäft. Auch ohne Pandemie.

Eine Streichung der Zuverdienstgrenze löst kein Mismatch am Arbeitsmarkt. Das ist allen voran dem Chef des Arbeitsmarktservice klar, der die aktuelle Debatte angestoßen hat. Wohl auch als Auftakt für eine viel größer Diskussion im Herbst. AMS-Chef Johannes Kopf ist bisher nicht gerade als Populist aufgefallen, sondern als jemand, der Dinge zu Ende denkt. Das wird bei der großen Arbeitsmarktreform im Herbst auch nötig sein.

Simone Hoepke ist stellvertretende Ressortleiterin Wirtschaft