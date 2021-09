Darum braucht es eine Auffrischungsimpfung von Biontech

Angesichts dieser Daten gibt es in Israel bereits eine Diskussion darüber, ob und wann eine vierte Auffrischungsimpfung notwendig sein wird.

"Je öfter wir impfen, desto länger hält das immunologische Gedächtnis an, bevor wir erneut impfen müssen", sagte Tomas Hanke, Professor für Impfstoffimmunologie an der Universität Oxford im Interview mit der Financial Times.

Je mehr man mit dem Antigen des Virus in Berührung komme, das die Immunität auslöst, "desto seltener muss man in Zukunft einen Boost durchführen", fügte er hinzu.