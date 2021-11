2-G: Wie Virologen die strengeren Regeln beurteilen

Druck aufbauen

Laut dem Virologen Christoph Steininger ist es höchste Zeit für schärfere Regeln: „Die Lage ist sehr besorgniserregend und ich hoffe natürlich, dass es durch 2-G bald besser wird“, sagt der Experte. „Aber es muss jetzt auch in Sachen Kommunikation dringend aufgeholt werden. Also viel intensiver und auf persönlicherer Ebene auf Fragen der noch immer Impfunwilligen eingegangen werden. Und ich würde eine Impfpflicht für den medizinischen Bereich sowie andere Berufe, die viel mit anderen Menschen in Kontakt sind, begrüßen.“

Hätte die Notbremse in Form von 2-G schon früher gezogen werden müssen? „Ich glaube nicht“, sagt Virologin Christina Nicolodi. „Mit den bisherigen Maßnahmen war die Lage in den vergangenen Monaten ganz gut im Griff. Und ich selbst hätte vor ein paar Monaten nicht gedacht, dass sich bis jetzt nur so wenige Menschen impfen lassen.“ 63 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher haben ein gültiges Impfzertifikat, also zwei Impfungen erhalten. „Da wird jetzt indirekt deutlich mehr Druck auf die Impfunwilligen aufgebaut“.

Bis wieder von so etwas wie „Normalität“ die Rede sein kann, muss laut Steininger eine 80-prozentige Impfrate erreicht werden. „Das sehen wir aus Erfahrungswerten von Portugal oder auch Dänemark. Erst dann bekommen wir aus epidemiologischer Sicht wieder Luft.“