Intensivstation: Warum 25 Prozent doppelt Geimpfte nicht viel sind

Fast 25 Prozent aller Covid-Patienten auf Intensivstationen waren doppelt geimpft, 75 Prozent waren nicht oder nur teilgeimpft. Diese am Freitag von der APA veröffentlichte Zahl aus Daten aus dem Gesundheitsministerium klingt auf den ersten Blick dramatisch. Ist es wirklich so?

In absoluten Zahlen heißt das: Am 2. November 2021 waren in Österreich 304 intensivpflichtige Patienten registriert. 74 davon waren im Besitz eines gültigen Impfzertifikats. Sie waren also voll immunisiert, hatten sich aber aufgrund eines Impfdurchbruchs dennoch mit dem Coronavirus infiziert und erkrankten schwer an Covid-19.

Nur wenige Geimpfte

Im Umkehrschluss zeigt sich aber: Von am 2. November 5,6 Millionen vollständig Geimpften in Österreich lagen nur 74 auf einer Intensivstation. Das entspricht 13 Intensivpatienten pro Million Geimpfter. Von 3,2 Millionen nicht vollständig Geimpften waren 230 auf Intensivstationen. Das entspricht 72 Intensivpatienten pro Million Ungeimpfter.