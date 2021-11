Womit wir bei den Intensivstationen sind. Auch hier gibt es eine wachsende Anzahl an Patienten mit Impfurchbrüchen. Und auch hier ist dieser Umstand weniger ein Zeichen für mangelnde Impfeffektivität, wie das zuletzt wieder einmal FPÖ-Chef Herbert Kickl insinuierte, sondern zunächst ein rein mathematisch erklärbarer Effekt.

"Mit hoher Durchimpfungsrate gibt es selbstverständlich verhältnismäßig viele geimpfte Personen im Spital. Sind alle Personen geimpft, gibt es auch bei bester Impfwirksamkeit nur noch geimpfte Personen im Spital", sagte Mathematiker Dieter Süss gegenüber dem KURIER.

Mitte Oktober waren rund 85 Prozent der Patientinnen und Patienten in Wien nicht vollständig oder gar nicht geimpft. Österreichweite Daten werden nicht erhoben - wobei auch so zuletzt ein deutlicher Trend hin zu mehr Geimpften auf den Intensivstationen zu beobachten war. So ist etwa in Oberösterreich rund die Hälfte der Hospitalisierten über 60 und geimpft. Aus diesem Grund sprach sich das nationale Impfgremium am Dienstag auch für eine vorgezogene Booster-Impfung für alle aus. Daten aus Israel würden zeigen, dass etwa die Antikörper durch die Impfung sechs Monate nach dem Zweitstich um bis zu 80 Prozent abfallen können.

Dabei entspricht der Wert von 60 Prozent in Oberösterreich – so überraschend das klingen mag – ziemlich genau dem effektiven Impfschutz von 90 Prozent, wie der Mathematiker Süss zuletzt im KURIER vorrechnete.

Der Prozentsatz von aktuell rund 40 Prozent geimpften Patienten in Spitälern "ist genau der Prozentsatz, den man im Best-Case-Szenario mit einer Impfeffizienz von 90 Prozent erwartet.“ Die aktuellen Zahlen zeigen, so Süss, "dass die Impfung so wirksam ist wie erwartet, also eine Impfstoffwirksamkeit von 90 Prozent gegen schwere Verläufe aufweist.