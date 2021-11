Vier Tage am Stück verzeichneten die Behörden nun schon jeweils über 5.000 Neuinfektionen. Eine beunruhigende Serie, die sich am Mittwoch mit dem bisherigen Höchststand in der vierten Welle fortsetzte. 6.506 Neuinfektionen wurden in den vergangenen an 24 Stunden gemeldet. So viele wie zuletzt am 21. November 2020 - damals klang die dritte Welle bereits wieder ab, nachdem am 2. November der "Lockdown light" verhängt worden war. Der bis dato höchste Wert an Neuinfektionen in Österreich wurde am 13. November mit 9.586 gemessen.

Die Zahl der aktiven Fälle steigt damit erstmals in der vierten Welle auf über 50.000, konkret auf 51.920. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohnern liegt österreichweit mittlerweile mit 430,53.

Zudem gibt es 20 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden, damit hat die Pandemie bisher 11.400 Todesopfer in Österreich gefordert.