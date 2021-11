Burgenland hat das Impfziel erreicht: Jetzt startet die Lotterie

Am 10. September hat Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) das Ziel von 10.000 zusätzlichen Covid-Erstimpfungen bis zum 11. November ausgerufen. Dieses Ziel wurde nun schon acht Tage vor dem burgenländischen Landesfeiertag erreicht.

Auf der Seite burgenlandimpft.at steht der Erststich-Countdown aktuell (Mittwoch, 9.30 Uhr) noch bei 84. Doch gegenüber der Gratiszeitung "Heute" hat Doskozil bereits verraten, dass das Impf-Ziel erreicht wurde. "Das macht mich sehr stolz", wird der Landeschef zitiert, und: "Die Burgenländerinnen und Burgenländer zeigen, was gelebter Zusammenhalt bedeutet".

Jetzt werden 1.000 Preise verlost

Als Belohnung für die Erreichung der 10.000 zusätzlichen Erststiche wurde der burgenländischen Bevölkerung eine "Impf-Lotterie" in Aussicht gestellt. Diese soll nun am 11. November ausgespielt werden. Verlost werden insgesamt 1.000 Sachpreise, der erste Preis ist ein PS-starker VW Golf GTI. Mehr als 79.400 Personen haben sich für das Gewinnspiel angemeldet. Die Ziehung findet am 11.11. unter notarieller Aufsicht durch die Österreichischen Lotterien statt. Die Bekanntgabe der Hauptpreise erfolgt am 11.11. im Rahmen der Sendung "Burgenland heute".