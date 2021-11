Was die neuen 2-G-Regeln für die Drittimpfung bedeuten

Die Zahl der Impfdurchbrüche in Österreich nimmt zu. Fast ein Viertel der an Covid-19 erkrankten Personen, die am vergangenen Dienstag in Österreich auf Intensivstationen behandelt werden mussten, war vollständig geimpft.

Dass es überhaupt recht viele Geimpfte in den Spitälern gibt, begründete Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein damit, dass die Wirkung der Impfung nach fünf bis sieben Monaten nachlässt. Für den Pharmakologen Markus Zeitlinger von der MedUni Wien sind zunehmende Impfdurchbrüche keine Überraschung. "Je mehr Personen geimpft sind, desto mehr Impfdurchbrüche gibt es auch."

Tirols Landeshauptmann Günther Platter meinte nach dem gestrigen Krisengipfel der Regierung, in der die neuen 2-G-Regeln beschossen wurden (siehe Artikel unten), dass man mit dem dritten Stich deshalb Gas geben müsse.

Der als Experte zugezogene Vizerektor der Med Uni Wien Oswald Wagner erinnerte daran, dass Israel mit der Booster-Impfung die vierte Welle gebrochen habe.