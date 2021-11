Droht in Oberösterreich ein Lockdown für Ungeimpfte? Lage spitzt sich zu

Wie es nun weitergeht, entscheidet sich um 16.30 Uhr. Da treffen sich Stelzer, Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) und Landeshauptmann von Salzburg, Wilfried Haslauer (ÖVP) per Video, zu einem „Abstimmungsgespräch“ wie es aus OÖ heißt. Inoffiziell möchte Mückstein einen regionalen Lockdown, die Landeschefs jedoch nicht. Aus dem Büro Stelzer heißt es, dass die kürzlich getroffenen Maßnahmen erst einmal greifen müssen, bevor weiter verschärft werde.

Kritische Grenze

Fakt ist: Steigen die Zahlen so rasant weiter rückt das Erreichen der systemkritischen Auslastung im intensivmedizinischen Bereich (ICU) näher. Davor warnt das Covid-19-Prognose-Konsortium in seiner am Mittwoch erstellten Kapazitätsvorschau. „Die Überschreitung der 33-prozentigen Auslastungsgrenze ist am 24. November in allen Bundesländern möglich“, betonen die Experten.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die systemkritische Auslastung auf den Intensivstationen in Oberösterreich in zwei Wochen überschritten wird, liegt dem Prognose-Konsortium zufolge bei 95 Prozent.

In einer Belagsprognose geht das Konsortium davon aus, dass in zwei Wochen im schlimmsten Fall mehr als 900 Covid-Kranke auf Intensivstationen liegen könnten. Der errechnete Mittelwert liegt bei 748 intensivpflichtigen Patienten. Die meisten – nämlich bis zu 200 – werden in Oberösterreich erwartet.