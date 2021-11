In den Spitälern spitzt sich die Corona-Situation weiter zu, wie Ärzte und Pfleger aus Salzburg am Dienstagabend in der "ZiB2" schilderten. 90 Prozent aller Betten am Uniklinikum seien derzeit belegt. "Wir müssen in gewisser Weise auch triagieren (dringendere Fälle bevorzugen, Anm.), man kann nicht mehr für alle alles bieten", sagte ein Intensivmediziner. Über 80 Prozent der Intensivpatienten seien ungeimpft.

Laut "ZiB2" sei die am Dienstag gemeldete Zahl der Neuinfektionen aufgrund einer Datenpanne aus Salzburg zu niedrig gewesen. Die Lage sei also schlimmer als zunächst gemeldet. Salzburg liegt bei den Inzidenzen nur noch knapp hinter Oberösterreich, wo die Zahlen seit Längerem österreichweit am höchsten sind.