Österreich liegt bei Neuinfektionen weltweit im Spitzenfeld

Zudem zeigt sich eine klare Tendenz in den vergangenen Wochen. Während es zumindest in Estland wieder zurückgeht, steigt das Infektionsgeschehen in Länder wie Slowenien, der Slowakei aber auch in Österreich stetig an. Das zeigt sich auch in einem Zahlenvergleich. Während Österreich noch vor einem Monat bei einer 7-Tage-Inzidenz von 147,88 lag ist sie einen Monat später um mehr als 320 Prozent auf 625 angestiegen.