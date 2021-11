So läuft 2-G in der Praxis: "Verunsicherung ist schon sehr groß"

In der zehnköpfigen Kollegenschaft ist man jedenfalls auf den Betrieb unter 2-G vorbereitet. „Neun von zehn sind vollwertig geimpft, eine Mitarbeiterin ist einmal geimpft und testet, wie vorgeschrieben“, sagt Kuran.

Der Bundesinnungsmeister der Friseurinnen und Friseure in Österreich, Wolfgang Eder, schilderte am Montag im Gespräch mit der APA, dass viele Kundinnen und Kunden vergangenen Samstag noch versucht hätten, kurzfristig einen Termin zu bekommen, bevor die 2G-Regel in Kraft tritt. Viele Friseurstudios hätten deshalb am Samstag Überstunden gemacht.

Kein Frisör bis Weihnachten für Ungeimpfte?

In Eders Betrieb gab es für diese und die kommenden Wochen bereits zahlreiche Absagen. Bei einem Drittel Ungeimpften gebe es auch entsprechend viele ungeimpfte Kundinnen und Kunden. Eine Kundin habe sich am Samstag schnell noch Farbe für zuhause geholt, erzählte Eder. Auch bei ihm seien am Samstag viele Haare geschnitten worden. „Wir haben gemacht, was wir konnten“, so Eder.

Der Bundesinnungsmeister geht davon aus, dass Ungeimpfte bis Weihnachten keinen Friseur besuchen werden dürfen, auch wenn Eder auf eine kürzere Dauer der 2G-Regel hofft. Seiner Branche wäre eine 2,5G-Regel und zusätzlich eine Maskenpflicht lieber gewesen. Da die Friseurbetriebe noch immer rund ein Fünftel weniger Umsatz als vor der Krise machen, brauche es eine Entschädigung für den Umsatzentgang. Problematisch sei auch, dass sich seit den Lockdowns viele daheim die Haare schneiden.

Das sieht auch Alexander Geisbauer, Geschäftsführer des Friseursalons Haircutters in Linz, so. Er rechnet mit bis zu 40 Prozent weniger Umsatz aufgrund der 2-G-Regel bei körpernahen Dienstleistern. Beim KURIER-Lokalaugenschein sind seine Frisörstühle weitgehend leer.