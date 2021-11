Dritte Impfung: Muss ich mit stärkeren Impfreaktionen rechnen?

Generell zeigen Studien, dass eine von vier Personen milde Symptome nach einer Covid-Impfung bekommt. Meist handelt es sich um Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Schmerzen an der Impfstelle. Diese sind 24 Stunden nach der Impfung am stärksten und halten im Schnitt ein bis zwei Tage an. Möglich ist, dass es auch beim dritten Stich zu derartigen Reaktionen kommt.

Lukas Weseslindtner, Virologe an der MedUni Wien, geht jedoch nicht davon aus, dass die Impfreaktionen bei der dritten Impfung stärker ausfallen als bei der zweiten Impfung. „Studien bilden ab, dass die zu erwartenden Impfreaktionen mit jenen der zweiten Impfung vergleichbar sind. Das sind jene, die wir bereits kennen, wie Schüttelfrost, Infektzeichen oder sich einen Tag lang krank zu fühlen. Sie sind nicht automatisch viel stärker als bei der ersten und zweiten Impfung.“ Manche Menschen würden die dritte Impfung sogar besser vertragen als die zweite, wie Studien zeigen.

Daten aus Israel

Die meisten Daten gibt es bisher aus Israel, das im Sommer als erstes Land mit Auffrischungsimpfungen begann. Israels größter Gesundheitsdienstleister Clalit teilte etwa mit, dass von 4.500 Menschen, die eine dritte Impfung mit Biontech/Pfizer erhalten hatten, 88 Prozent sich in den Tagen nach der dritten Impfung ähnlich oder besser als nach der zweiten Impfung gefühlt haben. 31 Prozent berichteten das Auftreten zumindest einer Impfreatkion, wobei Schmerzen an der Einstichstelle am häufigsten genannt wurden. Etwa 0,4 Prozent der Befragten gaben an, dass sie unter Atembeschwerden litten, und ein Prozent der Personen offenbarte, dass sie aufgrund einer oder mehrerer Beschwerden nach der Impfung einen Arzt aufsuchten.