Verordnung für 2-G liegt vor: Bei Verstößen drohen 500 Euro Strafe

Vorerst von der neuen 2-G-Regel unberührt bleibt der Arbeitsplatz. Im Büro, der Werkstatt und allen anderen Betrieben wird zunächst weiterhin die 3-G-Regel gelten, man kann also weiterhin „nur getestet“ seiner Arbeit nachgehen. Hier gilt vorerst auch noch der Antigentest, nicht aber der Wohnzimmertest.

Die 3-G-Regel am Arbeitsplatz greift seit 1. November, bis einschließlich 14. November gilt laut der aktuell gültigen Verordnung allerdings eine Übergangsfrist. Wer also in der Arbeitsstätte keinen 3-G-Nachweis erbringt, muss durchgehend an seinem Arbeitsplatz eine FFP2-Maske tragen.

Wirklich ernst gemacht mit 3-G im Job wird ab Mitte November. Ist das Angebot an PCR-Tests dann österreichweit auf ein vertretbares Maß ausgebaut, ist das Aus für die Antigentests besiegelt. Die 3-G-Regel im Job wird dann zur 2,5-G-Regel. Heißt: Man muss geimpft, genesen oder PCR-getestet sein.

Für Mitarbeiter in besonders sensiblen Bereichen werden strengere Regeln vorgeschrieben: Wer in der Nachtgastronomie oder bei Großveranstaltungen tätig ist, braucht einen PCR-Test und muss eine FFP2-Maske tragen, wenn er weder geimpft noch genesen ist. Dasselbe gilt für Mitarbeiter im Gesundheitsbereich. Dort müssen Geimpfte und Genesene zusätzlich Mund-Nasen-Schutz tragen.

Seitens der Wirtschaft und der Gewerkschaft wurden Bedenken hinsichtlich der Alltagstauglichkeit der neuen Regeln laut.