Kazna od 500 eura za one koji prekrše novo 2-G pravilo

Kraj kontrola izlaza

Mimo svih pooštravanja, donešena je odluka i o olakšicama za savezne pokrajine. Kontroverzne kontrole izlazaka iz okruga, koje su se primjenjivale gotovo u cijeloj Gornjoj Austriji, više nisu na snazi.

Beč je strožiji prema djeci

Djeca do 12 godina izuzeta su od obaveze G-dokaza i stoga ne moraju predočiti negativan test. Za djecu od 13 do 15 godina, odnosno do završetka obaveznog školovanja, vrijedi sljedeće: Ninja pass je ekvivalentan 2G dokazu i također se može koristiti kao "ulaznica".



Osobe starije od 15 godina moraju imati dokaz o 2G kako bi dobili pristup odgovarajućim područjima.



Beč je stroži: djeci starijoj od 6 godina već duže treba 3-G certifikat. Nova 2-G obveza u glavom gradu primjenjuje se od 12. godine života.

Ovdje možete pročitati više informacija (njemački):