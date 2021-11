Von Freitag auf Samstag wurde ein trauriger Rekord geknackt: Mit fast 10.000 Neuinfektionen gab es so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie.

Diese Zahl wird kommende Woche noch steigen, sagt Virologin Monika Redlberger-Fritz am Sonntagabend in der "ZiB2". Die Infizierten, die in dieser Woche entdeckt wurden, haben ja noch weitere Menschen angesteckt.

Dass sich an diesem Wochenende - nach der Ankündigung der 2-G-Regel ab Montag - wieder mehr Impfwillige gefunden haben, mache noch keinen großen Unterschied. "Die Impfung ist kein Wunder", sagt Redlberger-Fritz, es dauere einige Zeit, bis der Impfschutz nach der ersten Dosis greift.