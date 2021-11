Kinder-Impfung „off label“: Wer haftet im Ernstfall?

Die Stadt Wien will bis Ende November die Covid-Impfung für Kinder zwischen fünf und elf Jahren ermöglichen – wahrscheinlich noch vor der Zulassung durch die Europäische Arzneimittelagentur („off label“).

„Der Begriff ,off label‘ – die Anwendung von Arzneimitteln außerhalb des Zulassungsbereiches – ist immer mit so einem gewissen Schauder verbunden, als sei das etwas ,Verbotenes‘“, sagt Patientenanwalt Gerald Bachinger. „Aber das ist völlig legal und kommt in bestimmten Fachgebieten der Medizin, gerade auch der Kinderheilkunde, sehr häufig vor.“ Auf diese Weise sind bereits 1756 Kinder bis elf Jahre in Österreich doppelt geimpft worden. Für den Arzt gibt es besondere Sorgfalts- und Aufklärungspflichten.