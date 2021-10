Impfung für Kinder unter 12 Jahren: Was Kinderärzte dazu sagen

Man dürfe auch nicht immer nur die Krankheitsverläufe von Erwachsenen mit denen von Kindern vergleichen: „Zum Glück sind Kinder weniger stark betroffen. Aber wir müssen Covid anderen Kindererkrankungen gegenüberstellen, gegen die geimpft wird, etwa die Meningokokken oder Rotaviren“, betont Strenger: „Auch da impfen wir in erster Linie, um Komplikationen zu vermeiden, nicht Todesfälle. Und das Entzündungssyndrom kann durchaus schwere Komplikationen verursachen.“

Das sagt auch der langjährige Leiter der Kinderklinik in St. Pölten, Karl Zwiauer: "Ich denke, dass es einen verkürzten Ansatz darstellt, wenn man die Krankheitslast zwischen Kindern und älteren Personen vergleicht", erklärte er in einem Interview mit dem ORF NÖ. "Wenn ich die absoluten Zahlen bei den Problemen und Hospitalisationen und Intensivstationen heranziehe, muss ich Covid-19 mit herkömmlichen Kindererkrankungen vergleichen."

Und keine der herkömmlichen und derzeit durch Impfungen bekämpften Kindererkrankungen habe eine so große Krankheitslast wie SARS-CoV-2 infektionen. "Wir müssen die Erkrankungen der Kinder mit anderen Kinderkrankeiten vergleichen und wir kennen keine Kinderkrankheit, , die so belastend ist, so viele Hospitalisationen, so viele schwere Fälle, so viele Intensivstationsaufenthalte verursacht wie die Covid-Erkrankung."