Fast 10.000 Neuinfektionen in Österreich

Die epidemiologische Kurve kennt in Österreich derzeit nur eine Richtung: steil nach oben. Wurden zu Wochenbeginn am 1. November 4.523 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet, waren es gestern, fünf Tage später, bereits 9.388. Damit wurde der bislang absolute Höchststand an neuen Fällen in der Pandemie nur knapp verfehlt: Am 13. November 2020 wurden 9.586 neue Fälle gemeldet.

Die Ampel-Kommission hat als Folge ganz Österreich wieder auf rot geschalten, die Regierung hat gestern verschärfte Maßnahmen auf den Weg gebracht: Österreich wird zum 2-G-Land (mehr dazu).

Von Freitag auf Samstag wurde der bisherige Höchststand an Neuinfektionen in der Pandemie dann eingestellt: 9.943 Corona-Neuinfektionen wurden von gestern auf heute registriert. Dies liegt deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 7.148. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 562,14.

Zudem gibt es 31 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden, damit hat die Pandemie bisher 11.482 Todesopfer in Österreich gefordert. Die Zahl der aktiven Fälle steigt auf 68.016.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 186.022 PCR-Tests durchgeführt, die Positivrate beträgt 5,35 Prozent.

In den Spitälern werden 1.865 Patienten behandelt. Auf den Intensivstationen liegen 359 Patienten.