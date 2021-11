Der Ansturm auf die PCR-Tests in den Ländern

„Die PCR-Termine in der Apotheke sind zwei Wochen im Vorhinein ausgebucht, Antigen-Tests sind zu kurz gültig für einen Termin im Spital Montagfrüh. Wohnzimmertests verlieren am Montag ihre Gültigkeit und im Drive-in wurde ich trotz Termin abgewiesen, da ich kein Auto habe“, schildert Frau B. aus dem Bezirk Eferding dem KURIER. Sie ist hochschwanger, doch die letzte Untersuchung vor der Entbindung bleibe ihr nun wegen des fehlenden Tests verwehrt: „Ich denke, ich bin nicht die einzige für die die neuen Maßnahmen so (noch) nicht umsetzbar sind.“

Denn mit den neuen Regeln kommt ein neues Problem auf den Tisch: Die von der Bevölkerung so gern genutzten Antigen-Tests verlieren an Nutzen. Die PCR-Tests (siehe auch Seite 3) müssen sie kompensieren.

Testangebot ausrollen

Zahlen aus Oberösterreich zeigen: Seit Pandemiebeginn wurden dort knapp 15,5 Millionen Antigen-Tests durchgeführt, der Großteil Selbsttests. Im Vergleich: Nur etwa 1,1 Millionen PCR-Tests kamen zum Zug. Dass der Bedarf an solchen Tests drastisch zunimmt, ist

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) bewusst: Das PCR-Testangebot werde ausgerollt, 235.000 PCR-Tests pro Woche sollen künftig angeboten werden. 175.000 davon kommen vom Land, ein Großteil davon kann an den 30 Teststationen durchgeführt werden. Dazu gibt es weitere 60.000 im Rahmen des Pilotprojektes „Alles gurgelt“ in Linz, Vöcklabruck und Gmunden. Die Tests können im Endausbau in insgesamt 127 Spar- sowie auch in Bipa-Filialen gratis bezogen werden.