Oberösterreich wird strenger: 2,5-G startet ab Montag

Die Zahlen in Oberösterreich gehen weiter durch die Decke. In den vergangenen 24 Stunden wurden 2.317 neu Infizierte gemeldet. In elf von 18 oberösterreichischen Bezirken gibt es Ausreisekontrollen. Das Land reagiert nun mit strengeren Maßnahmen, die ab kommenden Montag gelten sollen.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) verkündete, dass ab Montag in vielen Bereichen von 3-G auf 2,5-G umgestellt werde. Das bedeutet Zutritt nur für Personen, die geimpft, genesen oder PCR-getestet sind. Bereiche wie Gastronomie, Hotellerie, bei körpernahen Dienstleistern, in Kultureinrichtungen, Theatern, Kinos und Pflegeeinrichtungen fallen in die Regelung hinein. Es betreffe aber auch Veranstaltungen bis zu 500 Personen. Events über dieser Zahl laufen unter der 2-G-Regelung.

PCR-Tests

Das PCR-System soll außerdem ausgebaut werden, sagt Stelzer. In allen Teststraßen des Landes soll es das Angebot geben. Ab Mittwoch sollen die Gurgeltests landesweit ausgerollt werden. In den Innviertler Bezirken beginnt man damit.

Weiters will man nach dem Vorbild Burgenland eine Impflotterie starten. Welche Preise es geben wird, soll bald verkündet werden, sagt der Landeschef. Weil im Burgenland durch die Lotterie 10.000 zusätzliche Erststiche erreicht werden konnten, werden dort nun 1.000 Preise verlost.