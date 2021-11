Oberösterreich: Auch in Kirchdorf und Wels-Land kommen Ausreisekontrollen

In elf von 18 oberösterreichischen Bezirken gibt es ab morgen Ausreisekontrollen, denn wie heute das Land per Aussendung verkündete, sprengen auch die Zahlen in den Bezirken Kirchdorf und Wels-Land den Rahmen. Sie gesellen sich damit zu Braunau, Freistadt, Gmunden, Grieskirchen, Perg, Steyr-Land, Vöcklabruck, Ried und Schärding.

Konkret liegt die gemittelte 7-Tages-Inzidenz in Kirchdorf bei 514,6 und damit über der im Bundes-Erlass definierten Grenze von 500. Im Bezirk Wels-Land ist die Situation ähnlich: Dort liegt sie bei 508.

In enger Abstimmung mit den Bezirksverwaltungsbehörden vor Ort, der Landespolizeidirektion und dem Österreichischen Bundesheer werde es daher zu punktuellen Ausreisekontrollen kommen, so das Land weiter.

LH fordert neue Regelung

Raus kommt man damit nur mehr mittels einem negativen PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden), einem negativen Antigen-Test (nicht älter als 24 Stunden) oder als Genesener oder Geimpfter.

Da mittlerweile mehr als die Hälfte von Oberösterreichs Bezirken Ausreisekontrollen hat, stellt sich die Frage, wie viel Sinn dieses Vorgehen noch hat. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) fordert neue Maßnahmen: "Der Hochinzidenzerlass bezüglich der Ausreise-Testpflicht in den Bezirken muss vom Bund dringend neu geregelt werden", lässt er den KURIER wissen.

"Die Methode an den Bezirksgrenzen zu kontrollieren macht angesichts der Entwicklung der Situation keinen Sinn - im Gegenteil, sie bindet Personal, das an anderer Stelle gebraucht wird."