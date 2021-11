Immer mehr positive PCR-Tests an Schulen

In Österreich steigt die Zahl der Corona-Infektionen. Auch in den Schulen gibt es immer mehr positive PCR-Tests. In der ersten Schulwoche nach den Herbstferien hat es an den Schulen insgesamt 2.326 positive PCR-Tests gegeben. Das sind deutlich mehr als in der Woche vor den Ferien.

Derzeit sind 22 Schulklassen wegen Corona-Infektionen geschlossen. Allerdings ist noch keine ganze Schule geschlossen. Die jetzt positiv getesteten Schüler haben sich alle in den Herbstferien angesteckt, sagte Bildungsminister Heinz Faßmann. Er forderte auch die Schüler zum Impfen auf.

