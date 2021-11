AKH-Mediziner: "Alle meine Intensiv-Patienten ungeimpft" + Erste "Anti-Corona-Pille" zugelassen

Am Samstag starten in der Stadt Salzburg die Aufbauarbeiten für den Christkindlmarkt am Dom-und Residenzplatz. Eröffnet wird der Adventmarkt am 18. November. Erstmals endet er auch nicht mit 26. Dezember, sondern erst am 1. Jänner.

Da aktuell weitere Verschärfungen der Corona-Regeln drohen, wollen die Veranstalter auf Nummer sicher gehen: Besucher, die etwas konsumieren oder kaufen möchten, müssen laut derzeitigen Plänen einen 2G-Nachweis vorweisen. Konkret soll das mit der Hilfe von Armbändern passieren, die es an ausgewählten Marktständen und an bis zu vier Ausgabestellen außerhalb des Marktes geben wird. Gäste, die sich länger als 15 Minuten an einem Stand aufhalten, müssen sich zusätzlich registrieren. "Wir möchten den Salzburger Christkindlmarkt in diesem Jahr unbedingt durchführen. Wir gehen davon aus, dass wir auf so gut wie alle Änderungen der gesetzlichen Vorgaben schnell reagieren können", erklärt der Obmann des Salzburger Christkindlmarktes Wolfgang Haider am Donnerstag in einer Aussendung.