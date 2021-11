Erstmals über 10.000 Neuinfektionen in Österreich

Nach dem höchsten Montagswert seit Pandemiebeginn wurden von Dienstag auf Mittwoch 11.398 Corona-Neuinfektionen in Österreich registriert. Die heutigen Neuinfektionen liegen deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 9.110.

Mit den 85.611 aktiven Fällen gibt es in Österreich erstmals über 80.000 aktive Corona-Fälle, so viele wie noch nie. In den Spitälern hat sich die Lage innerhalb der vergangenen 24 Stunden deutlich verschlechtert. So werden aktuell 2.237 Patienten behandelt, was ein Plus von 85 Patienten ist. Auf den Intensivstationen liegen 413 Patienten. Auch hier gab es ein Plus von 10 Patienten.

Zudem gibt es 23 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden, damit hat die Pandemie bisher 11.577 Todesopfer in Österreich gefordert.