Gartlehner: "Drittimpfungen jetzt wichtiger als Erststiche"

Die Auffrischungsimpfungen sind in der jetzigen vierten Welle wichtiger als Erstimpfungen – das sagte der Epidemiologe Gerald Gartlehner am Dienstag im Ö1 Morgenjournal. "Man muss sich vorstellen, Personen, die noch nicht geimpft sind jetzt, erreichen nach fünf, sechs Wochen die Vollimmunität. Für die aktuelle Welle ist das etwas zu spät. Das Problem haben wir jetzt. Mit dem dritten Stich kann man aber die Immunität wahrscheinlich innerhalb einer Woche bis zehn Tagen sehr hoch nach oben treiben", so Gartlehner.

Vorreiter Israel

Vorzeigebeispiel sei Israel. Dort kam es bereits im August zu einem massiven Anstieg der Infektionszahlen – vergleichbar mit Österreich mit etwa 9.000 bis 10.000 Neuinfektionen pro Tag. "Man hat in Israel gesehen, dass sie die Drittimpfungen vorangetrieben haben und damit die Welle abfangen konnten", so Gartlehner. Trotz rigider Maßnahmen habe aber auch Israel eineinhalb Monate gebraucht, um wieder unter 2.000 Neuinfektionen pro Tag zu kommen.