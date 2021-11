Virologe Bergthaler: Politik müsste über akute "Brände" hinausblicken

Wieder dreht sich logischerweise nun alles um die akuten Fragen nach dem Drücken der aktuellen Infektionszahlen, möglichen Lockdowns und möglicher neue Wörter dafür. Das sei leider nicht nur in Österreich so. "Aber eigentlich müssten wir uns jetzt Gedanken machen, wie wir mit unter Umständen zu erwartenden Wellen im Jänner, Februar oder März umgehen", so Bergthaler bei der Veranstaltung unter dem Titel "Forschung im Rampenlicht - und jetzt?".

Darüber hinaus brauche es die Auseinandersetzung damit, was passiert, wenn zwar die Impfungen und Behandlungen Fortschritte machen, das Virus sich aber ebenso weiterentwickelt. Hier müsse man auch in Richtung und über den Sommer 2022 hinaus denken, so der Forscher, der die Variantenentwicklung des SARS-CoV-2-Virus seit Beginn des vergangenen Jahres intensiv verfolgt.

Er habe den Eindruck, "dass da sehr wenig in die Zukunft gewandt passiert". Das wäre aber gerade jetzt umso wichtiger. So sollte es politisch opportun werden, schon in der warmen Jahreszeit Maßnahmen zu setzen, um dann später in einer besseren epidemiologischen Position zu sein. Diese Aufgabe habe zum Beispiel die Stadt Wien heuer im Sommer trotz niedriger Zahlen "erstaunlich gut gemeistert", so Bergthaler. Hier habe zumindest der Grundgedanke, dass die Pandemie "noch nicht vorbei ist" präventiv offenbar etwas bewirkt.