Nur noch fünf von 18 Bezirken in Oberösterreich ohne Ausreisekontrollen

Braunau, Freistadt, Gmunden, Grieskirchen, Perg, Steyr-Land, Vöcklabruck, Ried, Schärding, Kirchdorf, Wels-Land und Rohrbach - Die Liste der oberösterreichischen Bezirke mit Ausreisekontrollen ist lang, anscheinend aber noch nicht lange genug, denn ab Mitternacht kommt ein weiterer Bezirk dazu: Steyr-Stadt.

Bereits gestern wurde vom Land OÖ angekündigt, dass man sich auf Ausreisekontrollen in der drittgrößten Stadt Oberösterreichs vorbereite. Heute, Freitag, ist es gewiss.

3-G-Nachweis

"Der Bezirk Steyr-Stadt liegt mit seiner gemittelten 7-Tages-Inzidenz von 560,5 über der durch den Erlass definierten Grenze von 500", heißt es in der Aussendung des Landes. Mit Mitternacht tritt die Ausreise-Testpflicht deshalb in Kraft. Verlassen dürfen den Bezirk dann nur mehr all jene, die geimpft, genesen oder einen negativen, gültigen Test vorweisen können.

Damit sind nur noch fünf Bezirke in Oberösterreich ohne Ausreisekontrolle.