Nach PCR-Test-Problemen setzt Land Salzburg nun auf Lifebrain

Wegen der Umsetzungsprobleme bei den PCR-Gurgel-Teststraßen in Salzburg hat das Land Salzburg offenbar jetzt die Reißleine gezogen: "Aufgrund der anhaltenden Verzögerungen bei Analyse und Befundung bzw. der Lieferschwierigkeiten des bisherigen Lieferanten bei Gurgel-Testkits wurde kurzfristigst das Wiener Lifebrain-Labor mit der Testkit-Belieferung und den Analysen für die PCR-Gurgeltests beauftragt. Lifebrain hat bereits wenige Stunden nach Beauftragung elf Teststraßen im Land Salzburg mit einer Erstlieferung von insgesamt. 26.000 Gurgel-Testkits sowie mit Abnahmematerial und Zubehör versorgt; weitere Lieferungen sind in Vorbereitung", heißt es in einer Aussendung. "Darüber hinaus wurden die Voraussetzungen für die zeitgerechte und qualitativ hochwertige Auswertung der Salzburger PCR-Proben im Wiener Lifebrain Labor geschaffen; inklusive garantierte Befundung der Analyseergebnisse innerhalb von max. 24 Stunden nach dem Gurgeln. Die ersten 242 Salzburger PCR-Proben wurden bereits am Dienstag Nachmittag, knapp 20 Stunden nach der ersten Anfrage durch das Büro des Salzburger Landeshauptmanns, im Lifebrain-Labor analysiert und befundet."

„Wir sind natürlich sehr stolz darauf, dass nun auch das Land Salzburg in dieser schwierigen Phase der Pandemie, in der qualitativ hochwertige und rasche Analysen der COVID-19 PCR-Testungen essentiell sind, auf unsere Erfahrung und die gut eingespielten Abläufe in unserer Logistik und in unserem Labor setzt“, erklärt Lifebrain-Geschäftsführer Michael Havel. „Wir haben über Nacht die sehr komplexen Rahmenbedingungen dafür umgesetzt – von der Anbindung der Anmeldeplattform an unser IT-System über die ausreichende Lieferung von PCR-Gurgel-Testkits bis hin zur Lieferung der Salzburg-spezifischen Etiketten auf den Testkits. Testen, testen, testen ist die wichtige Devise der Stunde. Es war daher selbstverständlich für uns, den Logistik- und Labor-Auftrag in kürzester Zeit und in optimaler Qualität umsetzen zu können.“