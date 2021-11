Alles gurgelt: Das Millionengeschäft mit den PCR-Tests

Der Pavillon 17 auf dem weitläufigen Gelände des früheren Otto-Wagner-Spitals in Wien scheint etwas desolat und aus der Zeit gefallen. Auffällig ist, dass ein armdickes Datenkabel und mehrere Starkstromleitungen ins Innere des Backsteinbaus führen. Hellblaue Schilder am Eingang verweisen auf die Firma Lifebrain, einem Laborbetreiber aus Italien mit 350 Standorten und 400 Millionen Euro Umsatz. Die Österreich-Tochter ist in Wien der Platzhirsch bei der Auswertung der „Alles gurgelt“-Covid-Tests, die bei Bipa kostenlos erhältlich sind und in den Rewe-Filialen (Billa, Billa plus, Bipa, Penny) abgegeben werden können.