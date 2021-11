"Die Ursprungsbehauptung, die ohne jegliche Daten in die Welt gestreut wurde, hält sich dennoch unglaublich hartnäckig“, so die Immunologin. Teresa Neuwirth von der Universitätsklinik für Dermatologie der Medizinischen Universität Wien macht dafür unter anderem die Algorithmen der "sozialen Medien“ verantwortlich: "Wenn man einmal bei Hundefotos 'gefällt mir‘ klickt, bekommt man immer mehr solcher Schnappschüsse zu sehen“, erklärte sie: "Das selbe passiert bei Falschmeldungen zur Coronaimpfung“. Was bei Hundefotos nett ist, führt bei Impfungen dazu, dass die Menschen immer mehr Falschinformationen zu Gesicht bekommen. "Da kommt man dann fast nicht mehr raus“, sagte die Forscherin.

Dennoch würden auch seriöse Informationen viele Menschen erreichen, sagte ORF-Journalist Armin Wolf. Etwa, wenn Wissenschafter und Mediziner, die in die "Zeit im Bild“ Sendungen eingeladen sind, fundierte Daten und Zusammenhänge verständlich erklären. Bei Corona-Themen gäbe es oft bis zu eineinhalb Million Zusehern. Sie hätten also eine unglaubliche Reichweite, um der Verbreitung des "Mülls in den sozialen Medien, der sich als Information tarnt“, entgegenzuwirken.