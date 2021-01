„Falschinformationen gehören nicht zur Meinungsfreiheit“

Von Fakten über Gerüchte bis hin zu Falschmeldungen: Bei all dem, was man derzeit rund um das Coronavirus und die Impfung im Internet findet, den Durchblick zu behalten, fällt nicht immer leicht.

Die Corona-Pandemie betrifft jeden und jede von uns, und die Maßnahmen dauern nun bald schon ein Jahr lang an. Kein Wunder also, dass so viele Mythen rund um das Virus entstanden sind, sagt der Autor Andre Wolf. Denn fühlt man sich von einem Thema betroffen, ist das Interesse an Informationen dazu sehr groß. Wolf ist für den Verein „mimikama“ tätig, der sich gegen Internetmissbrauch engagiert und sich Aufklärung zum großen Ziel gesetzt hat. Ausgehend von einer anfänglichen Skepsis haben sich jene Mythen so weit entwickelt, dass bestimmte Maßnahmen, die Impfung oder gar die Existenz der Krankheit selbst infrage gestellt werden.

Wolf zeichnete am Montag bei einer Pressekonferenz kurz nach, wie die Gerüchteküche so hochkochen konnte. Anfangs habe es noch „stille Post“ gegeben: „Was genau steckt denn hinter dieser Krankheit?“ In einer zweiten Phase seien dann „pseudowissenschaftliche Meldungen“ aufgetaucht. „Das waren konträre Aussagen von ein paar Medizinern. Die wurden aber von der Community so aufgeblasen, dass sie für einige Menschen omnipräsent oder gleichwertig zu validen Aussagen wirkten“, skizziert Wolf. In einer dritten Phase seien dann endgültig die „Verschwörungsmythen“ aufgetaucht. „Solche Mythen spielen mit Bildern. Sie benutzen bestimmte Schlagworte, die in den Köpfen sofort Bilder erzeugen“, so Wolf. Mittlerweile stünden wir schon in der vierten Phase, jener der „Gewalt“: Mediziner und Wissenschafter bekommen laut mimikama immer häufiger Drohbriefe.