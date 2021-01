Wie man mit Verschwörungsgläubigen am besten diskutiert

Ein Aspekt, den Verschwörungsgläubige auch häufig ins Treffen führen, ist angebliche Zensur. Was bedeutet es denn jetzt, wenn Donald Trump von Social-Media-Plattformen verbannt wird oder jemand wie der umstrittene Schlagersänger Michael Wendler aus einer TV-Sendung geschnitten wird – ist das nicht Wasser auf den Mühlen von Verschwörungsgläubigen?

Das ist eine Opferrolle, in die man sich begibt. Das Problem ist, dass Verschwörungsgläubige manchmal so üble Dinge sagen, dass man einschreiten muss. Etwa wenn Gewaltaufrufe, gehässige Behauptungen oder gefährliche Gesundheitstipps verbreitet werden, wie Bleichmittel zu trinken. In der Verschwörungsszene wird natürlich jede Reaktion, die man setzt, als Beleg genommen, dass die große Verschwörung stattfindet. Man kann auch nicht verhindern, dass Aktionen umgedeutet werden. Man kann sie nur möglichst verständlich machen für Mitlesende, die nicht von der Erzählung eingenommen sind, und die dadurch merken: Okay, wahrscheinlich sollte man Leuten nicht empfehlen, Desinfektionsmittel zu trinken. Wenn man hingegen nicht einschreitet, lässt man womöglich Dinge stehen, die gefährlich sind.

Wenn sich diese Menschen dann auf andere Plattformen begeben, verliert man damit nicht die Möglichkeit zum Dialog?

Das hat gute und schlechte Seiten. Wenn besonders arge Verschwörungsgruppen wie QAnon ausgeschlossen werden, gibt es eine gute Nachricht: Sie können dann nicht mehr so leicht wachsen. Denn für das Wachstum einer Verschwörungsszene sind Facebook und YouTube sehr wichtig und wenn sie von dort ausgesperrt sind, kommen sie nicht mehr so leicht an neue Anhänger. Das Schlechte ist, dass sie dann in ihren geschlossenen Gruppen z. B. auf Telegram sind und da besteht tatsächlich die Gefahr, dass sie sich dort umso mehr antreiben, weil sie extrem viel Zuspruch und keinen Widerspruch sehen. Eine wirklich gute Lösung gibt es da nicht. Aber ich glaube, die Antwort liegt da nicht rein im Digitalen, sondern ich hoffe, dass diese Menschen vielleicht offline noch Freunde oder Familienmitglieder haben, die das wahrnehmen und versuchen, auf der persönlichen Ebene zu wirken.