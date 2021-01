Pro & Contra: Darf man Trump von Twitter aussperren?

Contra: Meinungsfreiheit ist unteilbar

Die Sperre des Twitter-Accounts von Donald Trump zeigt exemplarisch einmal mehr: Die schleichende Abschaffung der Meinungsfreiheit geschieht heute im Zeichen der Aufklärung. Vier Jahre lang hat Trump mit seinen Tweets die Welt in Atem gehalten. Aber jetzt, zwölf Tage vor Ende seiner Amtszeit, nimmt Twitter zwei vergleichsweise harmlose Tweets zum Anlass, den scheidenden Präsidenten zu sperren. Echt jetzt?

Natürlich jubeln die üblichen Unverdächtigen. „Trump und sein Publikum werden sich auf alternative Plattformen zurückziehen und eine sozialmediale Parallelwelt erschaffen, die noch weiter von der Realität abgekoppelt ist als die Echokammer, in der sie bislang auf Twitter und Facebook kommunizierten“, heißt es etwa auf socialmediawatchblog.de. Das hindert die Autoren aber nicht, die Entscheidung trotzdem für „richtig, lange überfällig und hochgradig problematisch“ zu halten. Letzteres freilich vor allem, weil „eine Handvoll weißer Männer bestimmt, was im Netz gesagt werden darf“. Ah ja. Und wer soll tatsächlich bestimmen, was im Netz gesagt werden darf?