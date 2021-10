Die Corona-Wellen im Vergleich: Ein Winter wie damals?

Um die aktuelle Entwicklung der Infektionszahlen einschätzen zu können: Rund 0,75 Prozent der Infizierten landet laut Komplexitätsforscher Peter Klimek vom Complexity Science Hub in Wien derzeit auch im Spital. „Im September hat man damit gerechnet, dass ungefähr ein Prozent der positiv Getesteten auf der Intensivstation landet. In den letzten Wochen haben wir gesehen, dass das nicht mehr ganz hinkommt. Wir sind jetzt eher bei drei Viertel dieses Wertes, also umgerechnet gegenwärtig etwa 30 Personen pro Tag“, erklärte Klimek zuletzt im KURIER.

Lockdown für Ungeimpfte

Wohin geht also die aktuelle Welle? Einig sind sich die Experten, dass es zu einem deutlichen Anstieg auf den Intensivstationen kommen wird. Das Covid-Prognosekonsortium geht davon aus, dass in zwei Wochen zwischen 300 und 435 stationär aufgenommene Covid-19-Patienten und intensivmedizinisch betreut werden müssen. Auf Normalstationen werden am 11. November zwischen 1.149 und 2.148 Patientinnen und Patienten erwartet.

Diese Entwicklung könnte in einzelnen Bundesländern dazu führen, dass der Covid-19-Belag auf Intensivstationen am Donnerstag in zwei Wochen die kritische Auslastungsgrenze von 33 Prozent übersteigt. Der aktuellen Einschätzung der Experten zufolge liegt diese Wahrscheinlichkeit in Vorarlberg bei 35 Prozent, in Wien bei 15 Prozent und im Burgenland bei zehn Prozent.

Wenn schon die Zahlen auf den Intensivstationen und in Sachen Neuinfektionen parallel zum vergangenen Herbst verlaufen bleibt die Frage, ob uns dann nicht auch noch ein ein neuerlicher Winter-Lockdown droht.

"Das Ziel der Maßnahmen ist es, ohne Schließungen durch Herbst und Winter zu kommen und alles offenzuhalten", heißt es dazu aus dem Gesundheitsministerium. Und es sei klar kommuniziert, dass bei 600 Covid-Intensivpatienten Ausgangsbeschränkungen nur für Ungeimpfte kommen. Dennoch: Zumindest ein (Teil-)-Lockdown rückt infolge des Stufenplanes näher.