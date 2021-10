Niederösterreich verschärft Corona-Schutzmaßnahmen

In Anbetracht des starken Anstiegs der Corona-Neuinfektionen verschärft nun auch das Bundesland Niederösterreich die Maßnahmen.

Ab dem 8. November sind Nachtgastronomie und Großveranstaltungen über 500 Personen nur noch für Geimpfte und Genesene zugänglich (2-G). Im Handel, sowie in Bibliotheken und Museen gilt künftig wieder eine FFP2-Maskenpflicht, auch für Geimpfte, Getestete und Genesene.

Ziel der Maßnahme sei, die Ausbreitung des Corona-Virus einzubremsen und die Krankenhäuser vor Überlastung zu schützen. „Der Schutz der Patientinnen und Patienten in unseren Kliniken, insbesondere auf unseren Intensivstationen, hat oberste Priorität“, so Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) in einer Aussendung. Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) appelliert an die Bevölkerung, das Impfangebot in Anspruch zu nehmen.

In den letzten 24 Stunden verzeichnete das Bundesland 1.076 Neuinfektionen, auf Intensivstationen sind dort 51 Patienten.