Mehr als 6.100 neue Corona-Infektionen in Österreich

Von Montag auf Dienstag wurden in Österreich 6.120 Neuinfektionen in Österreich gezählt. Damit sind aktuell 64.704 Menschen in Österreich infiziert.

Bisher sind 1.499 Menschen an oder mit dem Coronavirus in Österreich verstorben, 98.663 sind wieder genesen. Bisher gab es in Österreich 164.866 positive Testergebnisse.