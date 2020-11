Corona: Spitäler fahren Operationen zurück

Mit gebannter Sorge blickt man in den heimischen Spitälern auf die weitere Entwicklung der Corona-Infektionszahlen. Denn sollten die bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung nicht greifen, könnten in Österreich schon bald die intensivmedizinischen Kapazitäten erschöpft sein – eine Situation, die man unbedingt vermeiden will, um Zustände wie in Italien im Frühjahr zu verhindern.

Schon jetzt gehen die heimischen Spitäler langsam dazu über, ähnlich wie im Frühling, planbare, nicht dringliche Operationen zu verschieben, wie ein Rundruf in den Bundesländern zeigt. Wobei die meisten Länder deutlich selektiver vorgehen als noch während des ersten Lockdowns.

So zum Beispiel Wien, wo man in den Gemeindespitälern nun eine andere Strategie fährt als vor einem halben Jahr: Damals wurden sehr großflächig Operationen verschoben. Nach dem Lockdown halfen Privatspitäler aus, den Rückstau abzubauen. Diesmal übernehmen die privaten Häuser von Anfang an Patienten aus den Gemeindespitälern. Dennoch kommt es bereits zu Verschiebungen; Ein Arzt aus einer gefäßchirurgischen Abteilung spricht gegenüber dem KURIER von Bypass-Patienten, die jetzt zehn bis 14 Tage auf ihren Eingriff warten müssten. Normalerweise würden sie in drei bis vier Tagen drankommen.