Kinderärzte gegen Schulschließungen; Forscher: "Sind im kritischen Bereich angekommen"

In Tirol waren mit Stand Montagabend 6.654 Personen mit dem Coronavirus infiziert - um 104 weniger als am Tag zuvor. In den vergangenen 24 Stunden wurden 449 Neuinfektionen verzeichnet, gleichzeitig waren aber auch 543 weitere Menschen wieder vom Virus genesen. Indes wurden im Bundesland zehn weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Dabei handelte es sich zum einen um sieben Personen aus Innsbruck, die alle an Vorerkrankungen litten und in den vergangenen Tagen verstarben: Eine 81-Jährige, eine 49-Jährige, ein 77-Jähriger, eine 81-Jährige, eine 93-Jährige, eine 97-Jährige sowie ein 92-Jähriger. Zudem starben im Bezirk Innsbruck-Land ein 86-Jähriger und ein 78-Jähriger jeweils mit Vorerkrankungen sowie im Bezirk Kufstein eine 82-Jährige, ebenfalls mit Vorerkrankungen. 162 Personen starben bisher in Tirol mit oder an Covid-19.

Die meisten Infizierten wies nach wie vor der Bezirk Innsbruck-Land mit 1.627 auf, gefolgt von der Landeshauptstadt Innsbruck mit 1.225 und dem Bezirk Schwaz mit 1.183. In Tirols Krankenhäusern wurden vorerst 325 Covid-Patienten betreut, davon 56 auf Intensivstationen. 331.843 Testungen wurden bis dato im Bundesland durchgeführt.