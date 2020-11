Wieder CoV-Antigen-Schnelltests in der Apotheke

Unerwartete Wende in der Marien Apotheke in Wien-Mariahilf: Dort werden ausgebildete Sanitäter ab Montag wieder CoV-Antigen-Schnelltests durchführen - ausschließlich bei Kunden, die keine Symptome zeigen. Die Nachricht kam am Samstag einigermaßen überraschend.

Bereits am Wochenende vor dem Nationalfeiertag hatte Apothekerin Karin Simonitsch für ihre Kundschaft (kostenpflichtige) Schnelltests angeboten "und damit offenbar eine Versorgungslücke aufgedeckt", wie sie dem KURIER schon damals berichtet hat: "Wir waren bei der Abwicklung der Tests recht flott, dennoch hat sich vor der Apotheke eine längere Warteschlange gebildet."

Besuch von der Behörde

Am Tag nach dem Nationalfeiertag bekam Simonitsch Besuch von der Gesundheitsbehörde: Die Beamten wollten prüfen, ob alle Hygienevorschriften eingehalten werden. Zwar wurde kein Bescheid ausgestellt, der die Tests untersagt hätte. Die Apothekerin zog dennoch ihr Angebot vorübergehend zurück: "Wir wollten klären, unter welchen auch rechtlichen Bedingungen Apotheken diese Tests durchführen können."

Auf Anraten eines Hygiene-Facharzts ließ sie dann in der Apotheke - wie im Gesetz vorgesehen - ein zusätzliches Waschbecken und eine zusätzliche Trennwand installieren, freiwillig noch eine Sicherheitswerkbank wie in einem Labor.

"Ab Montag acht Uhr werden wir die Schnelltests wieder anbieten", verrät Apothekerin Simonitsch dem KURIER. "Und es haben sich erneut schon wieder viele Kunden bei uns angemeldet."