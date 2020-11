Schulschließungen stressten Eltern stark

Auch Kinder belastet

Die Pandemie belastete zum Teil aber auch die Kinder - zumindest nach Ansicht der Eltern. Zwischen 25 und 30 Prozent schätzten ihr Kind im Vergleich zur Zeit davor als ("viel" oder "etwas") verängstigter, einsamer oder nervöser ein. Sogar 36 Prozent nahmen es außerdem als gereizter wahr. Umgekehrt wurden jeweils rund zehn Prozent als weniger verängstigt, einsam, nervös oder gereizt als vor der Corona-Zeit empfunden. Bei mehr als der Hälfte bis knapp zwei Drittel wurden keine Veränderungen registriert.

42 Prozent der befragten Eltern gaben außerdem an, dass sie die Kinderbetreuung bei erneuten Schulschließungen nicht sicherstellen können. Das betrifft in einem geringeren Ausmaß auch Eltern mit älteren Kindern: Immerhin 36 Prozent der Eltern mit Kindern in der AHS und 34 Prozent der Eltern mit Kindern in einer BMHS befürchten Betreuungsprobleme. Durchgeführt wurde die Umfrage allerdings zwischen 7. und 17. Oktober - also vor der Verlängerung der Sonderbetreuungszeit mit Rechtsanspruch und voller Abgeltung für die Betriebe. Insgesamt wurden von SORA knapp 2.100 Eltern mit rund 4.100 Schulkindern befragt.

Generell zeigte sich bei der Befragung erneut, dass das Zurechtkommen mit den schulischen Anforderungen auch vom Bildungsstand und Einkommen der Eltern abhängt. Insgesamt gaben elf Prozent der Eltern an, dass ihre Kinder "ziemlich" oder "sehr" schlecht mit dem Lernstoff zurechtkommen. Bei Eltern mit maximal Pflichtschulabschluss sind es dagegen doppelt so viele, bei armutsgefährdeten Eltern 20 Prozent.